Stadtrat Erwin Baumann von der FPÖ sitzt fest im Sattel. Die 100-prozentige Zustimmung bei der Wiederwahl zum Stadtparteiobmann vor kurzem, freut den Villacher. „Das Ergebnis nehme ich stolz und demütig an und sehe darin eine Bestätigung meines bisherigen politischen Weges für die Stadt Villach und ihre Menschen“, freut sich Erwin Baumann. Die Wahl fand in Anwesenheit von Landesparteiobmann Erwin Angerer, Nationalratsabgeordneten und Bürgermeister von Afritz am See Maximilian Linder und Landtagsabgeordneten Markus Di Bernardo statt. Mit dabei waren auch der Landesobmann der freiheitlichen Arbeitnehmer Manfred Mischelin und die Spitzenkandidatin der FPÖ Kärnten für die EU-Wahl am 9. Juni, Elisabeth Dieringer-Granza.