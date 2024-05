Ab der vierten Klasse werden die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie (HAK) Villach auf den Berufsalltag vorbereitet, unter anderem von Carmen Seiner, Wirtschaftspädagogin an der Schule. Im Rahmen des schuleigenen Maturaprojekts wird das erlernte Wissen in die Praxis umgesetzt. Ziel des Projekts ist die Planung und Organisation einer Veranstaltung. Auf die Idee einen sportlichen Wettkampf für Jugendliche zur organisieren, kamen Laurin Steinwender, Lara Frank und Paul Steiner im Unterricht. „Ich bin seit meinem dritten Lebensjahr Mitglied im Villacher Leichtathletikverein und trainiere mittlerweile den Nachwuchs“, erzählt Lara Frank, die Projektleiterin der Veranstaltung. Einmal musste das Event bereits verschoben werden, da das Stadion in Lind zum Wunschtermin ausgebucht war. Eine erste Erfahrung für die drei engagierten Jugendlichen, dass nicht immer alles nach Plan läuft.

Die Organisatoren fiebern dem Veranstaltungstag entgegen

Am 29. Juni ist es aber endlich so weit und das Projekt findet seinen Abschluss. Jugendvereine aus Österreich, Italien und Slowenien werden im Fünfkampf gegeneinander antreten. In Leichtathletikdisziplinen wie beispielsweise Kugelstoßen, Sprint und Weitsprung messen sich die Gastathleten, die alle zwischen 14 und 16 Jahre alt sind. „Der Wettkampf ist als Tagesveranstaltung von uns geplant, wir haben die Kosten mittels Sponsoring gedeckt und freuen uns, dass es jetzt bald los geht und wir die eingeladenen Jugendlichen persönlich kennenlernen“, freut sich Paul Steiner auf den Wettkampftag. „Der Tag wird geprägt von sportlichen Leistungen der Jugendlichen, die in allen Disziplinen glänzen werden“, ist sich der Treffner sicher. Die Vereine wurden von den Dreien selbst kontaktiert, die Teilnehmenden aus Südtirol und Slowenien reisen mit Bussen an. Nicht nur der sportliche Aspekt steht im Vordergrund, auch die Vernetzung unter den Jugendlichen über die Landesgrenzen hinaus. „Für die Tombola konnten wir auch tolle Preise von Villacher Unternehmen und Gastronomen organisieren“ ergänzt Laurin Steinwender abschließend.