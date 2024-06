In wenigen Tagen ist es soweit, am kommenden Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland - und erstmals sind mit Slowenien, Kroatien und Italien die drei beliebten Urlaubsländer an der Adria qualifiziert. Gepaart mit dem Umstand, dass auch das österreichische Nationalteam mit dabei ist, stellt sich natürlich unweigerlich die Frage: Wo kann man während des Urlaubs am Meer oder in den größeren Städten der genannten Länder die EM mitverfolgen?

Pula lockt mit Traumkulisse

Die Zagreber Innenstadt wird sich wieder zum Hexenkessel verwandeln, besonders bei Spielen der kroatischen Nationalmannschaft, denn die Fanvereinigung „Mi Hrvati“ veranstaltet wieder ein großes Public Viewing am zentralen Ban Jelačić-Platz. Darüber hinaus wird es in der angrenzenden Cesarčeva-Straße diverse Aktionen für Fans geben.

In Pula wird für die Kroatien-Spiele gegen Spanien, Albanien und Italien der Forumsplatz als großes Tollhaus in Szene gesetzt – und glaubt man den Verantwortlichen, werden viele Spiele durch einen Aufstieg Kroatiens folgen: „Wir glauben, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielen und unser Team auch in den weiteren Runden des Wettbewerbs unterstützen werden.“ Was dann folgt, lässt sich noch nicht voraussagen - ob es wieder ein Public Viewing im Amphitheater geben wird? „Das können wir heute noch nicht sagen, wir werden sehen“, lässt man die Fans vonseiten der Stadt hoffen.

Bei einem Weiterkommen der kroatischen Nationalmannschaft könnte es auch im Amphitheater wieder ein Public Viewing geben © Tourism Office Pula

In Novigrad werden Großbildprojektoren in der Sporthalle (für 80 Personen), im Pub 9 (für 70 Personen) und im City Caffe (für 50 Personen) aufgebaut. In weiteren Lokalitäten werden die Spiele auf Bildschirmen gezeigt. In Rijeka wird der Bereich am Karolina Riječka Pier für ein größeres Public Viewing vorbereitet, mögliche weitere Standorte könnten noch kurzfristig folgen.

Slowenien im Fußballfieber

In Ljubljana wird der Pogačar-Platz im Zentrum der Stadt als Fußballfan-Hochburg in Szene gesetzt, auf einer großen LED-Leinwand werden sämtliche Spiele der EM von 14. Juni bis 14. Juli übertragen. Bei den Matches der slowenischen Nationalmannschaft rechnen die Verantwortlichen mit mehr als 1000 Zusehern: „Wir glauben, dass alle Spiele sowohl Einheimische als auch Touristen auf den Platz locken werden.“

In Koper wird am Ukmarjev-Platz direkt am Meer eine Großleinwand aufgebaut, hier können zumindest die Spiele der slowenischen Nationalmannschaft verfolgt werden. Darüber hinaus wird es dort auch eine Fanzone geben. In Portoroz (Bar Alaya und Restaurant Rock'n'Roll-Zirkus) sowie in Piran (Cafe Teater, Čakola Café, Cafinho und Café Da noi) bieten zumindest Gastronomiebetriebe ihren Gästen ein gemeinsames Fußballerlebnis.

Norditalien lässt (noch) aus

Überraschenderweise wird es in Norditalien, laut derzeitigem Stand der Gemeinden, keine großen öffentlichen Public Viewings geben. Laut Verantwortlichen und nach Erfahrungswerten aus vergangenen Großturnieren werden aber unzählige Bars, Restaurants und Cafés etwa in Bibione, Grado, Lignano oder Udine größere Fernsehbildschirme aufstellen und mit Übertragungen locken. Ob man bei einem Weiterkommen Italiens noch auf öffentliche Großübertragungen umschwenkt, bleibt abzuwarten.