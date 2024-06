Anlässlich des Weltradsporttages am 3. Juni hat die oberitalienische Region Friaul-Julisch Venetien den Preis für den schönsten italienischen Radweg erobert. Der Pedemontana-Radweg gewann die neunte Ausgabe des „Green Road Awards“, dem italienischen Oscar für Radtourismus, mit dem jedes Jahr die besten Radwege Italiens ausgezeichnet werden, die den Urlaub auf zwei Rädern mit Dienstleistungen für den umweltfreundlichen Tourismus fördern.

Der circa 180 Kilometer lange Pedemontana-Radweg, der auch bei österreichischen Radfahrern beliebt ist, durchquert Friaul von Sacile bis Nova Gorica in Slowenien. Er führt durch Maniago, Gemona del Friuli und Cividale del Friuli, einer Unesco-Stätte für langobardische Kunst. In diesem Gebiet werden die berühmten Weine der DOC-Gebiete Grave, Colli Orientali del Friuli, Isonzo und Collio hergestellt und können in den zahlreichen Weinkellern verkostet werden.

Kalabrien und Trient auf den Plätzen

Den zweiten Platz erhielt die süditalienische Region Kalabrien für den Radweg Val di Neto, während der dritte Platz an die Provinz Trient mit der „Green Road dei Fiori“ ging, teilten die Organisatoren des Preises mit, der am Samstag in der toskanischen Stadt Lucca verliehen wurde.

Ziel des Preises ist es, die Verwaltungen dazu anzuregen, ihre Radwege zu verbessern und Investitionen in den Radtourismus zu fördern. Für die Regionen und insbesondere für kleine Dörfer ist der Radtourismus ein Tourismus mit hohem Mehrwert und nachhaltiger Wirkung. Die Preise werden an Radwege vergeben, die sich durch hervorragende Leistungen auszeichnen und die höchste Punktzahl in Bezug auf die verschiedenen zu berücksichtigenden Parameter wie Design, Bau, Werbung, Ausrüstung, Beschilderung, umweltfreundliche Dienstleistungen usw. erreichen.