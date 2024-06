Fast 100 Jahre ist es her, als eine neue Art den weiten Weg von Australien und Neuseeland ins Mittelmeer und an die Europäischen Atlantikküsten fand, und sich dort ausbreitete. Es handelt sich dabei um die ältesten bekannten invasiven Arten, die in der Adria zu finden sind. „Die Rotalge Falkenbergia rufolanosa beziehungsweise Asparagopsis armata lebt als Epiphyt oder an anderen Algen festgeklammert an seichten Stellen und in der Tiefe“, erklärt Daniel Abed-Navandi, Stellvertretender Direktor des „Haus des Meeres“ in Wien und Kurator des Meeresaquariums. Auch zwei Grünalgenarten der Gattung Caulerpa racemosa und C. taxifolia wurden eingeschleppt.