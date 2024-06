Die von der Kleinen Zeitung aufgedeckte Chat-Affäre der SPÖ sorgt für heftige politische Turbulenzen in der Landeshauptstadt. Finanzreferent und Vizebürgermeister Philipp Liesnig, selbst Teil des Chats „SPÖ-Steuerungsgruppe_Klu“, hat sich für seine dort getätigten Aussagen teilweise entschuldigt. FPÖ-Clubchef Andreas Skorianz als „miese Ratte“ zu bezeichnen, sei aus einer „Emotion heraus passiert“, die Wortwahl sei falsch gewesen.

Diese Entschuldigung reicht dem Team Kärnten nicht aus. „Diese Chats offenbaren die schockierende Strategie der SPÖ, in Klagenfurt alles zu zerstören und zu blockieren“, erklärte Patrick Jonke, Clubobmann vom Team Kärnten, bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag. Er bezog sich dabei auf Chat-Nachrichten von Christian Glück, geschäftsführender Clubobmann der SPÖ, der schrieb: : „Schlecht für die Stadt, gut für die Partei = Gut.“ Alle Gemeinderatsmitglieder hätten ein Gelöbnis abgelegt, nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohl der Stadt zu arbeiten. Das Gegenteil sei von Seiten der SPÖ der Fall gewesen.

Das Team Kärnten werde, sollte Liesnig nicht von selbst zurücktreten, einen Misstrauensantrag gegen den Vizebürgermeister einbringen. „Ein solcher hat laut Stadtrecht zwar keine Konsequenzen, ist aber ein Zeichen“, so Jonke. Zudem sei für ihn Liesnig als Finanzreferent nicht mehr tragbar. „Es ist unumgänglich, dass Liesnig das Finanzreferat entzogen wird.“ Einen Referatsentzug könnte der Stadtsenat mit Mehrheit vornehmen, ob die anderen Fraktionen mitziehen werden, das konnte Jonke nicht sagen.

Scheider schreibt Kaiser

Unterdessen hat Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) einen Brief an Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) verfasst, in dem er den Landesparteichef bittet, sich der unhaltbaren Situation in der Landeshauptstadt anzunehmen. Das stadtschädigende Verhalten von Liesnig sei so nicht mehr hinzunehmen. Das Blockieren von Projekten in der jüngsten Vergangenheit würde durch die nun öffentlich gemachten Chats in einem „anderen Licht“ erscheinen. Scheider bittet Kaiser, einzuschreiten und zu handeln.