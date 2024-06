Auf 6000 bis 8000 Wärmepumpen steigen ab kommendem Jahr die Kapazitäten beim Hersteller iDM Energiesysteme. Ausgebaut wird das Werk in Spittal an der Drau, wo die Erweiterung in den kommenden Wochen startet. „Die neue Halle mit Bürotrakt wird im ersten Quartal 2025 bezugsfertig sein“, bestätigt Geschäftsführer Christoph Bacher. Der Fokus liege auf Wärmepumpen mit großen Leistungen.