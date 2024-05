Die Energiewende regt viele auf, doch wenig ist emotional so aufgeladen wie Sonnenstrom. Photovoltaik wird – ähnlich wie das Elektroauto – von manchen als Glaubensfrage missverstanden. Ganz so, als könnten Haltung und (klima-)politische Ansichten das Wesen des PV-Anlagenbesitzers spezifizieren. Die Diskussion zur Sinnhaftigkeit des PV-Ausbaus soll nicht in Polemik abgleiten, sondern faktenorientiert erfolgen. Eine Zeitenwende ist unübersehbar.