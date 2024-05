Ein Millionenprojekt soll in den kommenden Monaten in der Gemeinde Premstätten in Graz-Umgebung entstehen. Die Bioenergie Köflach und die Nahwärme Gleinstätten errichten gemeinsam ein 8-Megawatt-Biomasseheizwerk mit Photovoltaikanlage samt Fernwärmenetz. Damit sollen nicht nur Haushalte, sondern auch Großbetriebe in der Umgebung versorgt werden.