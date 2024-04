Es sind sieben Einfamilienhäuser und zwölf Reihenhausteile, die der Bauträger Kohlbacher am Toni-Schruf-Weg im Grazer Stadtbezirk St. Peter gerade finalisiert. Mitte Mai soll der Verkauf starten, um den es jetzt Irritationen gibt. „Offenbar werden die Reihenhäuser mit Erdgas beheizt anstatt über Luftwärmepumpen, wie es bis Ende März noch auf der Projekthomepage geheißen hat“, sagt ein Kaufinteressent zur Kleinen Zeitung. „Wieso macht man so etwas heute noch? In der Ukraine wütet ein Krieg, den die Erdgasverbraucher dann mitfinanzieren, außerdem sind neue Erdgasheizungen auch aus Klimaschutzgründen bereits verboten“, ärgert sich der Grazer.