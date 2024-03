Rund 340 Mitarbeiter arbeiten in den drei Fundermax-Werken in St. Veit. Das traditionsreiche Kärntner Unternehmen, gegründet 1890, hat sich in jüngerer Zeit grundlegend gewandelt: Durch Fusionen kamen weitere Werke in Wiener Neudorf und in Neudörfl hinzu, seit 2019 betreibt das Unternehmen mit Sitz in St. Veit außerdem eine Papierfabrik im norwegischen Ranheim, wo Verpackungen für die Fischindustrie hergestellt werden.