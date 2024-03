Es ist die insgesamt bereits fünfte Erweiterung, die der Logistik-Riese Gebrüder Weiss in Maria Saal umsetzt. Anfang Mai starten die Bauarbeiten bei der vor 32 Jahren eröffneten Logistikanlage. Hinzu kommen eine 1300 Quadratmeter große Logistikhalle sowie 3000 Quadratmeter zusätzliche Verkehrsfläche, womit der Standort auf eine Gesamtfläche von 35.000 Quadratmeter anwächst.

In den Ausbau werden rund 2,5 Millionen Euro investiert. „Aus den Herausforderungen der Corona-Jahre haben wir gelernt. Industrie und Handel in Kärnten benötigen mehr Platz beziehungsweise Lagerpuffer, um ihre Kunden jederzeit reibungslos beliefern zu können“, erklärt Markus Ebner, Niederlassungsleiter von Gebrüder Weiss Maria Saal. Mit dem Ausbau um rund 2,5 Millionen Euro schaffe man die Voraussetzungen für eine noch verlässlichere Warenverfügbarkeit.

350.000 Zustellungen pro Jahr

Gleichzeitig wird die 1600 Quadratmeter große Photovoltaikanlage um 1000 Quadratmeter erweitert, um künftig 40 Prozent des Energiebedarfs mit selbst erzeugtem Solarstrom abzudecken. Gebrüder Weiss transportiert in Kärnten jährlich rund 350.000 Sendungen. Ein Wachstumssegment ist die Zustellung von Produkten aus dem Onlinehandel an Privathaushalte. Bis zu 350 Lkw sind täglich im Einsatz. Am Standort Maria Saal sind aktuell 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.