Vor 15 Jahren hat die schwedische Möbelhauskette Ikea den Standort in Klagenfurt eröffnet. Damals entsprach der Bau den modernsten Standards. Doch wie das Unternehmen nun verlautet, sei es „an der Zeit eine größere Investition am Standort zu tätigen und diesen auch auf den neuesten Stand zu bringen, was Lösungen, Inspiration und das Einkaufserlebnis betrifft“. Wie berichtet, plant der Möbelriese in der Landeshauptstadt die Verkaufsfläche zu verkleinern, um dem in dieser Zeitspanne veränderten Sortiment und Einkaufsverhalten Rechnung zu tragen.