Vor 15 Jahren hat der schwedische Möbelriese Ikea seinen Standort in Klagenfurt eröffnet. Bereits im Vorjahr hat Alpaslan Deliloglu, Ikea-Chef in Österreich, angekündigt, dass die Häuser im Süden – also Graz und Klagenfurt – modernisiert werden sollen. Nun scheinen die Pläne in der Kärntner Landeshauptstadt Gestalt anzunehmen. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigt das Unternehmen in einer schriftlichen Stellungnahme die Umbaupläne in Kärnten. Wörtlich heißt es: „Nach 15 Jahren ist es nun aber an der Zeit eine größere Investition am Standort zu tätigen und diesen auch auf den neuesten Stand zu bringen, was Lösungen, Inspiration und das Einkaufserlebnis betrifft.“ Denn in dieser Zeit habe sich nicht nur das Leben zu Hause, sondern auch das Sortiment sowie das Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden verändert.