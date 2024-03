Die Entwicklung hat sich abgezeichnet. Bei der teilstaatlichen Österreichischen Post haben die Umsätze von Paket und Logistik 2023 jene des Brief- und Werbepostgeschäfts klar überholt – in der Geschichte der Post nach 2021 erst zum zweiten Mal. Das Umsatzwachstum im Paketbereich – 2023 um 16,6 Prozent auf 1,416 Milliarden Euro – kommt dabei nicht nur aus Österreich, wo die Post, wie berichtet, getrieben von Sendungen aus China erstmals die Marke von 200 Millionen Stück (plus zehn Prozent) übertroffen hat. Immer wichtiger werden – gerade im Hinblick auf das Paketgeschäft – die Auslandsbeteiligungen der Post; in Südost- und Osteuropa erzielte sie 29 Prozent Mengenwachstum auf 70 Millionen Sendungen, in der Türkei mit der Aras Kargo vier Prozent auf 206 Millionen. Der Beitrag dieser Märkte zum Umsatz der Paketdivision, aber auch zum Gesamtumsatz des Konzerns (2,74 Milliarden Euro, plus 8,7 Prozent) ist mit rund 550 Millionen Euro erheblich.