Spektakuläre Projekte von Kärntner Photovoltaik-Pionieren

Die Klagenfurter PV-Invest erwirbt in Griechenland insgesamt drei Energiegemeinschaften. In Slowenien geht die größte PV-Anlage des Landes im Mai in Betrieb. Und in Apulien steht man vor dem Start von Großprojekten.