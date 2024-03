Am Dienstag hat in Eisenstadt ein weiterer Strafprozess in der Causa Baukartell stattgefunden: Sieben Unternehmern wurde vorgeworfen, bei 83 Vergabeverfahren illegale Preisabsprachen getroffen zu haben. Die Männer, sie waren geständig, wurden zu Geldstrafen von 4800 bis 75.000 Euro verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.