„Gasthaus – Heuriger – Buschenschank in Voitsberg, 680 Quadratmeter, atemberaubende Lage, Miete auf Anfrage“, sind einige der Schlagworte, mit denen ein Gastronomiebetrieb in Voitsberg auf der Plattform „Willhaben“ angeboten wird. Insider staunen nicht schlecht, schließlich handelt es sich dabei um das bekannte Ausflugsgasthaus Preschan in der Arnsteinstraße, das jahrzehntelang als Familienbetrieb geführt und 2022 vom Ehepaar Claudia und Jürgen Schmitz übernommen worden war. „Das Lokal, das laufend erneuert und instandgehalten wurde, ist bereits geschlossen und ab sofort zu haben“, sagt Gebäudeeigentümer Patric Koch, Interessenten können sich bei ihm telefonisch Tel. 0664 111 40 76 melden.