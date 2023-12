Jürgen und Claudia Schmitz haben in den vergangenen Monaten in der steirischen Gastroszene gehörig Staub aufgewirbelt. Der Haubenkoch und seine Gattin, die den Schlosswirt in Pöllau betrieben haben, verabschiedeten sich nach einem Krach mit der Gemeinde. „Inzwischen haben wir uns geeinigt und es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst“, erzählt Schmitz. Der Koch kann sich nun ganz seiner neuen Aufgabe in Voitsberg widmen, wo er im Herbst mit Gattin Claudia das Ausflugsgasthaus Preschan übernommen hat. „Es ist alles fulminant angelaufen. Für 2024 wurden wir im ,Großen Restaurant & Hotel Guide‘ mit zwei Hauben ausgezeichnet, das spornt uns natürlich zusätzlich an.“