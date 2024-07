In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, das in der Welt der Fußballfans für Aufsehen sorgt. Zu sehen ist ein Mann, der nach dem Sieg der Schweiz im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Italien sichtlich wütend und fluchend eine Pizza gegen die Leinwand des Public Viewings im Gastgarten eines Restaurants wirft. Das Lustige daran: Sowohl die Szenerie als auch die Hauptperson des Videos dürften einigen Voitsbergern bekannt vorkommen. Es ist der Italiener Marco Urbano, Inhaber des Restaurants „La Corte“ am Voitsberger Hauptplatz.