In Deutschland rollt der Ball und ganz Europa schaut zu: Am Freitag wurde die Fußball-EM 2024 angepfiffen, und auch im Bezirk Voitsberg gibt es Public Viewings in Restaurants und Cafés. Grundsätzlich seien die Vorgaben klar, so Lukas Kalcher von der Wirtschaftskammer: „In Hotels, Bars und Restaurants sind sie nicht meldepflichtig und sind auch AKM-befreit.“ Denn die Veranstaltungen gelten als nicht-kommerziell, solange kein Eintritt verlangt wird, das Public Viewing in den eigenen Räumlichkeiten stattfindet und die normalen Preise für Getränke und Speisen während des Public Viewings nicht erhöht werden oder die Veranstaltung gesponsert wird. Auch eine Lizenz, die beim österreichischen Rechteinhaber ServusTV beantragt werden muss, sei nur für kommerzielle Public Viewings notwendig.