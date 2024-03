Nach nur einem halben Jahr musste das Rathauscafé Köflach Anfang Jänner seine Pforten schließen, nachdem Petra Sidar vom Marktcafé Stallhofen das ehemalige Café Kappa übernommen hatte. Nun ist es wieder schnell gegangen, bis neue Pächter gefunden wurden. Mit Manuela Peinhopf und Rene Pöschl werden zwei erfahrene Gastronomen das Café am kommenden Freitag, 15. März, eröffnen. Die beiden sind in der Gastro-Szene keine Unbekannten, schließlich kennen sie die Branche vom elterlichen Betrieb, dem Stiegenwirt in Edelschrott.