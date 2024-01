Die Suche nach einem Pächter für das Stadtcafé Voitsberg hat ein Ende. Ab 1. Februar übernimmt Serafettin Kücükyasar, „Scherry“, das Stadtcafé, wie seine Vorgängerin Tanja Uhl in den sozialen Medien bekannt gibt und der Gastronom auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt. Mit Ende Dezember zog sich Familie Uhl wie berichtet aus der Gastronomie zurück, seit letztem Sommer wurde fieberhaft nach einem Nachfolger gesucht. Die bisherigen Mitarbeiterinnen werden, das war ein großer Wunsch von Uhl, vom neuen Betreiber übernommen.

„Scherry“ ist in der Gastro-Szene kein Unbekannter, denn er betreibt ein Speiselokal in St. Stefan ob Stainz. Im „Restaurant Pizzeria Mediterran“ wird unter anderem italienische Küche und Hausmannskost serviert. „Scherry möchte das Lokal weiterhin als Café betreiben und ich darf mit meiner ‚neuen‘ Firma Uhl.la.la - Süße Kreationen das Stadtcafé mit verschiedensten Torten- und Mehlspeisenvariationen beliefern“, kündigt Uhl an. Die Konditormeisterin will nun mehr Zeit in ihre Backstube in Söding-St. Johann investieren.

Freude über die Weiterführung des Stadtcafés Voitsberg © Stadtcafé Voitsberg

„Wir sind froh, dass so schnell ein Pächter gefunden wurde, für die Gastronomie im Innenstadtbereich ist das Stadtcafé ganz wichtig“, freut sich auch Bürgermeister Bernd Osprian. Die Frühstücksvariationen wird es im Stadtcafé weiterhin geben, auch ein Mittagsteller soll künftig wieder eingeführt werden.