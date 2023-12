Wie ein Lauffeuer verbreitet sich momentan in Köflach das Gerücht, dass das legendäre K&K-Café, das von der Familie Reinisch seit der Errichtung des Kunsthauses, also seit genau 20 Jahren betrieben wird, Mitte Jänner 2024 zusperrt, weil ein beliebter Kellner aufhöre. „Das stimmt so nicht, ich werde das Kaffeehaus auch im nächsten Jahr geöffnet haben“, wundert sich Angela Reinisch über das Gerede. Aber wie bei vielen Gerüchten ist auch dabei ein Körnchen Wahrheit dabei.

„Einer unserer Kellner, der seit 18 Jahren bei uns beschäftigt ist und der für mich wie ein weiterer Sohn ist, hat tatsächlich gekündigt, weil er sich beruflich aus privaten Gründen verändert. Er hat künftig familienfreundlichere Arbeitszeiten und daher verstehe ich ihn auch“, sagt Reinisch, die schon eifrig Pläne für ihre Veranstaltungen im kommenden Jahr wälzt. „Im Frühjahr wird es wieder zwei Top-Kabaretts geben, die Details müssen aber noch abgestimmt werden.“

Angela Reinisch (3. v. l.) beim Kabarett mit Dirk Stermann, Gabriele Gschiel und Helmut Linhart © Andrea Kratzer

Bauernsilvester mit „Küks & Konsorten“

Ordentlich gefeiert wird schon davor am 30. Dezember ab 20 Uhr beim Bauernsilvester, zu dem Reinisch seit vielen Jahren einlädt. Für beste Stimmung sorgen dabei „Küks & Konsorten“ im Rahmen ihrer Konzerttour „Ein Achterl Kernöl?“ Laut Eigendefinition werden steirische Songs mit kernigem „Karakter“ und „Krößenwahn“ zwischen Austropop, Folk und Blues geboten.