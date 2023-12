Ein Jahrzehnt lang hat Familie Uhl die Voitsberger Innenstadt maßgeblich geprägt. Ihr Stadtcafé am Michaeliplatz etablierte sich für viele zum fixen Treffpunkt, sei es für einen schnellen Kaffee in der Mittagspause oder für einen gemütlichen Nachmittagsplausch mit Kuchen oder einem Stück Torte. Mit Jahresende zieht sich Gastronomin Tanja Uhl wie berichtet aus dem Stadtcafé zurück. „Seit 24. Dezember sind wir im Betriebsurlaub, am letzten Tag haben wir noch einmal mit unseren Stammgästen gefeiert“, sagt Uhl ein wenig wehmütig.

Obwohl sich bereits erste Interessenten gemeldet haben, ist die Zukunft des Stadtcafés derzeit noch ungewiss. „Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen Neuigkeiten zu vermelden geben wird. Wir hoffen, dass sich für das Stadtcafé jemand findet, der auch unsere Mitarbeiter übernimmt“, sagt Uhl. Zum Abschied sind sehr viele Tränen geflossen, wie die Gastronomin erzählt. „Es war eine sehr schwierige Entscheidung, wir werden unsere Gäste und Mitarbeiter auf jeden Fall vermissen.“

Das Stadtcafé Voitsberg ist seit Weihnachten geschlossen © Jakob Kriegl

Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Mehlsp eisen und süße Torten kreiert Uhl weiterhin in ihrer Backstube in Söding-St. Johann. Im Idealfall werden ihre Mehlspeisen nach der hoffentlich baldigen Übernahme des Stadtcafés auch wieder in Voitsberg angeboten.