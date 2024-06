Für das Burgrestaurant am Voitsberger Schlossberg wird ein neuer Pächter gesucht: Wie die Stadtgemeinde in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend bekannt gab, habe Marco Urbano vom Restaurant La Corte den seit 2021 laufenden Pachtvertrag für sein Lokal „Castello“ mit Stichtag 31. Juli aufgekündigt. „Bei einer Begehung hat sich herausgestellt, dass es einen großen Sanierungsbedarf gibt“, erläuterte Bürgermeister Bernd Osprian in der öffentlichen Sitzung.