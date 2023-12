Rund 250.000 Besucher pro Jahr wagen sich auf den Skywalk, die Treppe ins Nichts und die Hängebrücke am Dachstein. Zahlreiche andere Skywalks in ganz Österreich laden schwindelfreie Menschen ebenfalls dazu ein, eine beeindruckende Aussicht zu genießen. Gerade erst fertiggestellt wurde der Skywalk auf der Burg Griffen in Kärnten. Dieser kann wohl am ehesten mit den Plänen verglichen werden, die im kommenden Jahr in Voitsberg umgesetzt werden sollen. „Wir möchten im Frühjahr ein Leaderprojekt für eine Aussichtsplattform bei der Burgruine Obervoitsberg einreichen“, erzählt Bürgermeister Bernd Osprian.