"Una grande festa italiana" soll es werden, wenn Gastronom Marco Urbano vom 16. bis 18. Juni ins Restaurant Castello auf dem Voitsberger Schlossberg einlädt. Unter dem Motto "San Daniele Fest" wird an drei Tagen alles aufgeboten, was den Gästen das südländische Lebensgefühl näher bringt. "Durch unsere Kontakte haben wir zwei Köche aus Udine im Friaul engagiert, die eine Grillshow präsentieren. Außerdem wird es eine San Daniele Schinken-Verkostung der Prosciutteria dall' Ava geben", schwärmt Urbano. Zudem werden Käsespezialitäten gereicht, dazu gibt es edle Tropfen bekannter Weingüter aus dem Friaul wie Cantine Baccichetto, Cantina Zorzon und Cantina delle Rose. Für vergnügliche Stunden sorgt bei freiem Eintritt Livemusik mit italienischen Klängen von "Ivano Albano and Band".