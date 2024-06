Und wieder eine von zuletzt vielen guten Nachrichten aus der Voitsberger Gastro-Szene. Das Wirte-Ehepaar Jürgen und Claudia Schmitz, das im Vorjahr das Restaurant in den Stadtsälen übernommen hat („Jürgen kocht in den Stadtsälen“), wird nun auch mit einer Mittagskarte aufwarten. Der Haubenkoch („2024 wurden wir im ‚Großen Restaurant & Hotel Guide‘ mit zwei Hauben ausgezeichnet“) kündigte an: Ab sofort wird er montags bis donnerstags von 11.30 bis 14:30 Uhr zum à la carte Angebot auch „kreative Mittagsmenüs“ anbieten. In der Zeit von 18 bis 21 Uhr werden – nach telefonischer Reservierung – auch belgische Spezialitäten serviert.