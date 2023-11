Im Jahr 2003 wurde das Voitsberger Unternehmen TAGnology gegründet, das vor einem Jahr um das „Austrian Institute of Innovation“, ein Institut für Innovation und Technologie, erweitert wurde. Das Herzstück des Instituts ist ein Testcenter für berührungsloses Lokalisieren und Identifizieren von Objekten, das etwa im Logistikbereich gefragt ist. „Der Markt ruft gerade nach Echtzeit-Lokalisierung. Wir haben hier das erste Testcenter in Österreich, und so wie wir es jetzt auf- und ausbauen, wird es das größte in Europa sein“, erklärt Geschäftsführer Markus Schriebl.