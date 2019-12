In Feldbach wartet man noch immer auf eine Entscheidung, wo die dislozierten Klassen für die AHS-Unterstufe hinkommen sollen. Am Zug ist das Ministerium.

Die Stadt Feldbach will, dass die dislozierten AHS-Unterstufenklassen ins Bundesschulzentrum kommen © Helmut Steiner

Die Unruhe in Sachen AHS-Unterstufe in Feldbach steigt, denn die Zeit drängt. Es geht vor allem um die leidige Raumfrage. Wie berichtet, hatte Feldbachs Bürgermeister Josef Ober (ÖVP) gegenüber dem Bildungsministerium den ausdrücklichen Wunsch der Stadtgemeinde betont, dass die dislozierten AHS-Unterstufenklassen im Bundesschulzentrum untergebracht werden sollen. Eine Delegation aus dem Ministerium und der Bildungsdirektion Steiermark hatte dem Wunsch entsprochen, sich die Raumsituation noch einmal anzusehen – in Feldbach und in Deutschlandsberg, wo es um dasselbe Thema geht. Das war am 8. November.