Knalleffekt in Diskussion um AHS-Langform in Feldbach. Im Ringen um Lösung im Schulstreit soll es nun eine Variante geben, die für Diskussionen sorgen wird. Brisant an ihr ist nicht nur die Standortwahl.

Im BSZ Feldbach ist aus Sicht des Ministeriums kein Platz für die dislozierte Klasse © Helmut Steiner

Schon mehrfach wurde in Zusammenhang mit der heftig geführten Debatte um eine AHS-Unterstufe in Feldbach auch eine Variante mit dislozierten AHS-Klassen in NMS-Standorten im Bezirk Südoststeiermark kolportiert und diskutiert. Der Kleinen Zeitung liegt nun ein Papier aus dem Bildungsministerium (BMBWF) vor, das es in dieser Hinsicht in sich hat. "Eine Lösung für die AHS-Langform in Feldbach wurde gefunden," heißt darin. Um in der Region eine AHS-Langform zu ermöglichen, soll es eine dislozierte Klasse einer AHS in Feldbach geben - ab dem Schuljahr 2020/21. Also keine eigenständige Schule und keine Expositur, sondern eine ausgelagerte Klasse (siehe Infobox) - und zeitlich begrenzt.

