Nächste Runde in Sachen AHS-Langform für Feldbach: Es geht um den Weg des Antrags an das Ministerium und die Raumfragen, die völlig gegensätzlich beurteilt werden.

Josef Unger, Christof Biener-Oberzaucher, Gunter Wilfinger und Eveline Maitz (v.r.n.l.) mit Post für Minister Faßmann © KK

Das Ringen um eine AHS-Langform in Feldbach geht weiter. Da aus dem Bildungsministerium ständig zu hören sei, dass kein Antrag vorliegt, haben die Verfechter dieser Schulform einen weiteren Schritt gesetzt. Josef Unger, Sprecher der Interessensgemeinschaft Südoststeirische Schuloffensive (IG-SOS), Borg-Direktor Gunter Wilfinger als Vorsitzender des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA), die Borg-Personalvertretung mit Christof Biener-Oberzaucher und Elternvertreter haben den Antrag (siehe Infobox) nun direkt per Post-Einschreiben an Bundesminister Heinz Faßmann geschickt – zudem an Kanzler Kurz, Vizekanzler Strache und Landesschulinspektor Hermann Zoller.

