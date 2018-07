Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im BZS Feldbach wird heftig wegen der Errrichtung einer AHS-Langform gerungen © Helmut Steiner

In Sachen Errichtung einer AHS-Langform am Borg Feldbach gibt es keine Ferienzeit. Am 6. Juli ging ein Schreiben an Minister Heinz Faßmann. Darin bitten die Direktoren von Borg Feldbach, Deutschlandsberg und Hermagor (Gunter Wilfinger, Gerda Lichtberger und Andreas Schuller) das Thema AHS-Langform (Unterstufe) und die Ansuchen um deren Genehmigung einer positiven Entscheidung zuzuführen. Konkret gehe es um die „Eröffnung von maximal zwei Klassen“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.