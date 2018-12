Facebook

Bundesschulzentrum Feldbach: Zum verfügbaren Platzangebot gibt es völlig konträre Standpunkte © Helmut Steiner

Das Ringen um eine AHS-Langform in der Südoststeiermark geht in die nächste Runde. Nachdem – wie berichtet – vier Briefe von Befürwortern an die Regierungsspitze und Minister Heinz Faßmann gegangen sind, legt der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Walter Rauch nach. Das Thema werde in Wien intensiv behandelt, man warte aber vergeblich auf Ergebnisse. Die Ursache sieht Rauch nicht beim Ministerium. Er hat eine Schuldige ausgemacht: „Sämtliche Pläne scheitern fast zur Gänze am Widerstand der Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.“

