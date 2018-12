Facebook

IGSOS, Elternverein, Schulgemeinschaftsaussschuss und Personalvertretung machen sie stark für AHS-Langform im Bundesschulzentrum Feldbach © Helmut Steiner

Am 5. Dezember hat der Unterrichtsausschuss des Nationalrates in Wien seine nächste Sitzung. Dabei wird er sich auch mit Post aus der Südoststeiermark befassen müssen, in der mit Nachdruck der Wunsch nach Errichtung einer AHS-Langform in Feldbach zum Ausdruck gebracht wird. Der Fürstenfelder FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christian Schandor, der Mitglied des Aussschusses ist, wird Bundesminister Heinz Faßmann vier Briefe aus der der Südoststeiermark übergeben. Per Mail gingen die Schreiben schon am Dienstag, dem 4. Dezember, an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz Christian Strache und Minister Heinz Faßmann.

