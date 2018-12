Schuldebatte"Man sollte sich Zeit für eine Lösung nehmen"

Facebook

Feldbacher Bürgermeister Josef Ober meldet sich in Schuldebatte zu Wort © Helmut Steiner

Zwei Lösungen sieht der Feldbacher Bürgermeister Josef Ober in der aktuell heftig geführten Debatte um eine AHS-Unterstufe. Die eine wäre, dass das Bildungsministerium die AHS-Unterstufe politisch ohne Beteiligung mit einer Entscheidung durchsetzt. „Mit allen Folgen“, so Ober. Er macht aber keinen Hehl daraus, dass er für die zweite Lösung ist: Die Erarbeitung eines regionalen Bildungs- und Entwicklungsplanes, in den alle Akteure der Region eingebunden sind.

