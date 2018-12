Der Bezirk Südoststeiermark wird eine einklassige AHS-Unterstufe bekommen: Als Expositur und am Standort einer NMS.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Bundesschulzentrum Feldbach wird nicht der Standort sein, heißt es © Helmut Steiner

Die bisher schon sehr kontrovers geführte Debatte um eine AHS-Unterstufe in Feldbach hat sich, wie berichtet, in den letzten Tagen weiter zugespitzt. Nun gibt es in der Causa eine Entwicklung, die einem Knalleffekt gleichkommt. Wie die Kleine Zeitung aus gut informierten Kreisen erfahren konnte, wird es künftig eine AHS-Unterstufe im Bezirk Südoststeiermark geben – und zwar einklassig pro Jahrgang.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.