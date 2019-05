Der Antrag für eine Privat-AHS in Bad Gleichenberg findet bei den Streitern für eine AHS-Langform in der Region sehr wenig Anklang.

Streiter für AHS-Langform sehen Bundesschulzentrum Feldbach als besten Standort © Helmut Steiner

Für viel Aufregung sorgt der Exklusiv-Bericht über den Antrag des Steirischen Hotelfachschulvereins für eine private AHS in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Von einer „Bezahl-Schule, um leere Kassen und leere Klassen der für den Bezirk dezentral gelegenen Tourismusschule zu füllen“, sprechen Josef Unger und Margarethe Edlinger von der Interessensgemeinschaft Südoststeirische Schuloffensive (IG-SOS) in einer Aussendung. Echte Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit und Schulgeldfreiheit fordern sie ein: „Bildungsangebote dürfen nicht vom Einkommen oder Wohnort der Familie abhängen.“ Mit einer AHS im Bundesschulzentrum Feldbach gebe es bereits ein erfahrenes und startklares Team sowie attraktive Räume und das ohne teure Ausbildungskosten. In dieselbe Kerbe schlägt Stefanie Rabl, Elternvereinsobfrau für das Borg Feldbach: „Die Erfahrungen des Lehrkörpers mit 10- bis 14-Jährigen durch die bestehenden Kooperationen mit den Mittelschulen der Region macht das Borg Feldbach zur idealen Trägerschule für eine durchgehende AHS-Langform.“ Wenn die viel beschworene Wahlfreiheit der Schule vom Blick in die Geldbörse abhängig sei, sei der Begriff „Chancengleichheit“ fehl am Platz.