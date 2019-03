Facebook

Sie plädieren für eine Unterstufe: Gerda Lichtberger, Dietmar Tatzl und Maria Schönegger © Wieser



Wird am Deutschlandsberger Gymnasium (Borg) eine Unterstufe eingerichtet? Und wenn ja, wann? In der Weststeiermark ringen engagierte Eltern und Lehrer um die Borg-Direktorin Gerda Lichtberger schon seit dem Jahr 2015 um die Langform des Gymnasiums. Lichtberger hofft nun auf eine baldige Entscheidung im Unterrichtsministerium in Wien. Türöffner soll da der weststeirische Nationalratsabgeordnete Werner Amon (ÖVP) sein. Und dieser lädt nächste Woche zu einer Pressekonferenz nach Deutschlandsberg. Details will er noch nicht verraten.

