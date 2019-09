Die Initiative für eine AHS-Unterstufe in der Südoststeiermark will bald konkrete Ergebnisse sehen, ob dislozierte Klassen im Bundesschulzentrum Feldbach Platz haben.

IG SOS mit Josef Unger und Margarethe Edlinger bat Politiker zum Bildungsdialog in Sachen AHS-Unterstuf © Helmut Steiner

Seit 2016 setzt sich die IG SOS für eine AHS-Unterstufe in Feldbach ein. Im Vorfeld der anstehenden Nationalratswahl lud sie zum Bildungsdialog mit den Nationalratskandidaten der Region, um den Druck in der Angelegenheit zu verstärken. Die Aussage von Bürgermeister Josef Ober, dass für ihn bei den dislozierten Klassen als Standort nur das Bundesschulzentrum in Frage kommt – die Kleine Zeitung hat darüber exklusiv berichtet – machte ganz kurzfristig eine Erweiterung der Diskussionsrunde erforderlich. Ober und SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Koller kamen der Einladung nach. IG-Sprecher Josef Unger betonte, dass man sich nicht mit halbherzigen Entscheidungen zufriedengäbe. Man werde sich so lange einsetzen, bis die Gewissheit besteht, dass die Benachteiligung der Südoststeiermark in Sachen AHS-Langform beseitigt ist.