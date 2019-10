Für geplante Privat-AHS in Bad Gleichenberg soll bald das Okay kommen. In Feldbach wird das Ministerium erneut die Raumsituation im Bundesschulzentrum prüfen.

In den Tourismusschulen soll ein Privat-Gymnasium entstehen © Privat

Ende Mai hat die Kleine Zeitung berichtet, dass in Bad Gleichenberg ein privates Gymnasium entstehen soll. Ein Antrag wurde bei der Bildungsdirektion Steiermark eingereicht. Seitens der Tourismusschulen wurde betont, dass es keine Schule gegen andere Standorte ist. Das Privat-Gymnasium – einklassig in Langform – habe ein völlig anderes Angebot und es sei Schulgeld zu zahlen, hieß es vor allem mit Blick auf die Forderung nach einer AHS-Langform in Feldbach. Wann eine Entscheidung fällt, wurde von der Situation auf Bundesebene abhängig gemacht.

Aus gut informierten Kreisen konnte die Kleine Zeitung in Erfahrung bringen, dass nun Bewegung in die Sache gekommen ist. Offenbar soll bald grünes Licht gegeben werden, damit das Privatgymnasium mit dem Schuljahr 2020/21 starten kann.