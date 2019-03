Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

NMS Feldbach als AHS-Klassen-Standort ist für IG-SOS "abenteuerlich" © Verena Gangl

Die Interessensgemeinschaft Südoststeirische Schuloffensive (IG-SOS) reagiert in einer Aussendung auf den gestrigen Bericht über eine dislozierte AHS-Klasse. IG-SOS-Sprecher Josef Unger und seine Stellvertreterin Margarethe Edlinger sprechen von einer „,Lösung’ mit unübersehbaren Sollbruchstellen“, die Konzeption sei „abenteuerlich“. Trotz nachweislich frei stehender Räumlichkeiten im generalsanierten Bundesschulzentrum und trotz vorhandener AHS-Trägerschule am Schulstandort solle Tür-an-Tür mit der (N)MS Feldbach in einem stark renovierungsbedürftigen Pflichtschulgebäude in mehrjähriger Umbauphase Platz für maximal 25 AHS-Kinder pro Jahrgang gemacht werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.