Landtagswahl in der Steiermark am 24. November: Im traditionell türkisen Kernland – Bezirk Südoststeiermark – siegte die FPÖ vor der ÖVP und SPÖ. Für die Volkspartei ist dies ein großer Schock, die Freiheitlichen hingegen jubeln.

Ergebnisse sind da

Entsetzte Gesichter bei der ÖVP, klatschende Hände bei der FPÖ: Die erste Hochrechnung ist da: Die Südoststeiermark – traditionell schwarzes Kernland – hat einige blaue Flecken abbekommen. Alle südoststeirischen Gemeinden sind ausgezählt: In 13 Gemeinden liegt die FPÖ vorne, in 11 Gemeinden die ÖVP, in einer Gemeinde die SPÖ.

Besonders tragisch für die ÖVP: In den Stadtgemeinden Feldbach und Fehring gelang der Sieg nur ganz knapp: In Feldbach erreichte die ÖVP 36,8 Prozent und die FPÖ 36,6 Prozent. In Fehring liegt zwischen den beiden Parteien sogar nur 0,1 Prozentpunkt (ÖVP 37,2 %, FPÖ 37,1 %).

Nun ist auch das Bezirksergebnis da: Die FPÖ liegt mit 39,3 Prozent vor der ÖVP (37,2 %). Die SPÖ ist mit 13,3 Prozent abgeschlagen auf Platz 3. Dann folgen die Neos mit 3,9 Prozent, die Grünen mit 3,8 Prozent und die KPÖ mit 2,1 Prozent.

11 Mandate für die Oststeiermark

Im Wahlkreis Oststeiermark (mit den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark und Weiz) waren exakt 213.332 Personen wahlberechtigt, in der Südoststeiermark waren es 67.452 (um 2493 weniger als noch vor fünf Jahren). Sie konnten in 104 Wahllokalen wählen. 48 Mandate werden steiermarkweit vergeben, elf davon gehen in die Oststeiermark. Diese Kandidatinnen und Kandidaten hoffen auf einen Einzug in den Landtag.

Die oststeirischen Mandatare im Wahlkreis waren in den vergangenen fünf Jahren: Lukas Schnitzer, Franz Fartek, Silvia Karelly, Andreas Kinsky, Julia Paar und Hubert Lang (alle ÖVP), Wolfgang Dolesch und Cornelia Schweiner (beide SPÖ), Patrick Derler und Herbert Kober (beide FPÖ) sowie Andreas Lackner (Grüne). Fix ist: Hubert Lang, Andreas Kinsky und Cornelia Schweiner traten nicht mehr an. Der neue Landtag muss spätestens am 18. Dezember angelobt werden.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten hoffen auf einen Einzug in den Landtag.

Bei der Landtagswahl 2019 lag die ÖVP klar voran

Bei der vergangenen Wahl 2019 kam die ÖVP im Bezirk Südoststeiermark auf 49,5 Prozent, gefolgt von der FPÖ (20,9 %), der SPÖ (15,8 %), den Grünen (7,2 %), den Neos (4,2 %) und der KPÖ (2,5 %).

Im gesamten Wahlkreis Oststeiermark lag die ÖVP mit 47,2 Prozent voran, gefolgt von der FPÖ (19,0 %), der SPÖ (18,8 %), den Grünen (8,5 %), den Neos (3,9 %) und der KPÖ (2,6 %).

