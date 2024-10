Stehen acht Grüne auf der Straße: Die Kandidaten rund um Sandra Krautwaschl begannen am Mittwoch in Graz mit dem „Straßenwahlkampf“ zur Landtagswahl (24. November). Neben dem bekannten Landtagsteam waren noch Anna Binder (Platz 5 auf der Liste), Barbara Sima-Ruml (7) und Verena Kriegl (Platz 11) in der Herrengasse bzw. am Eisernen Tor unterwegs. Auch Vize-Bürgermeisterin Judith Schwentner verteilte Flyer, Maroni und Schokolade.