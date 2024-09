Österreich hat einen neuen Nationalrat gewählt: Die FPÖ siegt bei der Wahl am Sonntag mit einem historischen Plus vor ÖVP und SPÖ, wobei die ehemaligen Großkoalitionäre kräftige Verluste einfahren. Wer der neue Bundeskanzler wird, steht freilich noch in den Sternen – das werden Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen in den kommenden Wochen zeigen. Fix ist jedenfalls, dass das Ergebnis im Bund auch Auswirkungen auf die Steiermark haben wird, die exakt heute in acht Wochen am 24. November einen neuen Landtag wählt.