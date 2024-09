Noch 55 Mal schlafen, dann wählen wir wieder. Lassen sich die Steirerinnen und Steirer am 24. November von den bundesweiten Umwälzungen beeinflussen? Wird die neu kolorierte Zeichnung der nationalen Politiklandschaft die steirische Kartografie ebenso klar umfärben? Grundsätzlich gilt: Karten werden an jeder Wahlurne neu gemischt und danach neu gezeichnet. Übermäßiges Hinüberdeuteln von einer Wahl in die nächste ist empirisch belegter Unsinn. Höchstens gilt ein aktuelles grobes Einordnen.