„Wir sind als Bezirk stolz und froh, dass wir mit Andreas Lackner einen Abgeordneten haben“, erklärt Marianne Müller-Triebl, Bezirkssprecherin und Gemeinderätin in Bad Gleichenberg für die Grünen. Das Ziel für die anstehende Landtagswahl sei ein zweistelliges Ergebnis in der Steiermark und sein Einzug. „Ich mag unsere Gegend und ihre Leute und es ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir eine gute Zukunft haben. Und als Region am Rand müssen wir gut auf uns aufmerksam machen“, erklärt Lackner, der für die Grünen im Deutsch Goritzer Gemeinderat sitzt und auf Listenplatz vier zur Landtagswahl antritt. Bei den Grünen treten die ersten acht Personen auf der Landesliste auch in allen Regionalwahlkreisen an.