Die mit Spannung erwartete Nationalratswahl 2024 ist geschlagen und die erste Hochrechnung wurde veröffentlicht: Die FPÖ hat bei der Nationalratswahl am Sonntag laut der ersten Hochrechnung mit 29,1 Prozent erstmals klar Platz eins erreicht. Rang zwei geht an die ÖVP mit 26,2 Prozent. Abgeschlagen auf Platz drei liegt die SPÖ mit 20,4 Prozent. Knapp ist das Rennen zwischen NEOS und Grünen mit Werten von 8,8 bzw. 8,6 Prozent. Gescheitert am Einzug sind die übrigen Listen.

Freiheitliche feiern

Und wie sieht es in der Südoststeiermark aus? Dort feiern die Freiheitlichen bereits den massiven Zugewinn. Die Südoststeiermark gilt traditionellerweise als türkises Kernland, aber bei der Nationalratswahl 2024 tauchten die Freiheitlichen einige Gemeinden in blaue Farbe. „Das ist ein großartiges Ergebnis für unseren Bezirk. Die abgehobene Politik von Schwarz-Grün in den letzten Jahren wurde abgestraft“, so Michael Wagner, FPÖ-Spitzenkandidat für die Südoststeiermark und Bezirksparteiobmann, in einem ersten Statement. Nun wolle man den Rückenwind aus dem Bezirk mitnehmen, um Mario Kunasek als Landeshauptmann sicherzustellen. „Für uns ist diese Wahl ein Riesenzeichen, dass sich unsere harte Arbeit ausgezahlt hat.“

Die südoststeirischen Freiheitlichen feiern die massiven Zugewinne © FPÖ

So wählten die südoststeirischen Gemeinden

Hochspannung bei der Nationalratswahl 2024: Exakt 6.346.059 Menschen durften österreichweit ihre Stimmen abgeben. Im Bezirk Südoststeiermark waren es 67.975. Im ganzen Wahlkreis Oststeiermark gab es somit 214.694 Wahlberechtigte (um 2689 weniger als bei der letzten Wahl im Jahr 2019). Quer durch die Region hatten 327 Wahllokale aufgesperrt (107 in Weiz, 115 in Hartberg-Fürstenfeld und 105 in der Südoststeiermark).

Die Abgeordneten aus der Oststeiermark

Wie war die Oststeiermark in der letzten Periode im Nationalrat vertreten? Als Abgeordnete der ÖVP sitzen Christoph Stark (Gleisdorf), Kerstin Fladerer (Fürstenfeld) und Agnes Totter (Kirchbach-Zerlach) im Parlament. Walter Rauch (Bad Radkersburg) ist Abgeordneter der FPÖ, er scheidet nun aber aus. Hinzu kommt der grüne Parlamentarier Jakob Schwarz, gebürtig aus Sinabelkirchen. Das oststeirische ÖVP-Urgestein Reinhold Lopatka (Nationalratsabgeordneter seit Juli 2003 und zwischendurch auch Sportstaatssekretär) war im Juli als EU-Abgeordneter nach Brüssel bzw. Straßburg gewechselt.

In der Oststeiermark werden sechs Mandate vergeben, steiermarkweit sind es 27.

Rückblick auf die Ergebnisse 2019

Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren – die bundesweite Wahlbeteiligung betrug damals 76,9 Prozent – wurde wie folgt gewählt:



Die ÖVP kam im Wahlkreis 6B (Bezirke Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark) auf 48,4 Prozent, gefolgt von der FPÖ (21,3 Prozent), der SPÖ (13,6 Prozent), den Grünen (9,2 Prozent), den Neos (5,5 Prozent), der Liste Jetzt (1,1 Prozent) und sonstigen Parteien (1,0 Prozent).

Im Bezirk Südoststeiermark kam die ÖVP auf 51,2 Prozent, gefolgt von der FPÖ (22,2 Prozent), der SPÖ (11,9 Prozent), den Grünen (7,5 Prozent), den Neos (5,2 Prozent), der Liste Jetzt (1,1 Prozent), der KPÖ (0,6 Prozent) und der Liste Wandel (0,3 Prozent).