Eine Gebarungsprüfung der Gemeindeaufsicht des Landes bringt Wirbel in den Murecker Gemeinderat: In einem 84-seitigen Prüfbericht werde der „sorglose und intransparente Umgang mit Objektfinanzierungen“ kritisiert. Außerdem sei die Rede von einer „gesetzwidrigen Überfinanzierung bei der Tilgung eines Darlehens sowie von einer bedarfswidrigen Bedeckung eines endfälligen Darlehens“. Das schreiben die Murecker Grünen in einer Aussendung. Bürgermeister Klaus Strein (Liste 7 Vukan-Strein) streitet die Vorwürfe ab: „Im Verhältnis zu anderen Gemeinden haben wir sehr gut gearbeitet. Das sind Kleinigkeiten, die festgestellt wurden. Wir haben nichts gesetzwidrig gemacht.“